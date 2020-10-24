«Может породить депрессию и ощущение безнадежности». Театр «У моста» просит губернатора Прикамья не закрывать их для зрителя

В обращении к главе региона также говорится, что театр – это более безопасное место, чем общественный транспорт, супермаркет или больница. Фото: архив "КП"

В instagram Пермского театра «У моста» появилось обращение к губернатору региона Дмитрию Махонину с просьбой не закрывать их и другие театры для зрителя.

- Убедительно просим Вас разрешить Пермским театрам показ спектаклей для зрителей. Запрет, введенный с 26 октября по 8 ноября, является излишней, неоправданной и ошибочной мерой, которая не только не поможет в решении существующих проблем, а создаст новые, - написано в обращении.

В качестве доводов о нецелесообразности вводимых ограничений в отношении учреждений культуры тетр ставит в пример Москву, Санкт-Петербург и другие города России, где заболеваемость коронавирусом значительно выше, но театры продолжают работать. Так же в обращении говорится, что театр – это более безопасное место, чем общественный транспорт, супермаркет или больница.

- В театр не пойдет человек больной и даже просто чувствующий недомогание. Начиная со входа, в театрах предпринимаются противоэпидемические меры, рекомендованные Роспотребнадзором. Запретив государственным театрам показ спектаклей, было разрешено работать частным театрам и кинотеатрам. Это абсурд! Такое решение ведет к тому, что все зрители будут посещать ограниченное число частных площадок, что повысит плотность людей и опасность заражения. Тем более, что в частных театрах площадь залов и фойе, как правило, меньше, - сообщается в обращении

В пример против запрета вводимых ограничений приводят и недавний фестиваль Мартина МакДонаха, на который приезжали коллективы 15 театров из разных регионов России.

- Несмотря на то, что во время фестиваля ежедневно проходили показы 3-4 спектаклей, никто не заболел, потому что соблюдались все предписания Роспотребнадзора. А театралы, как правило, люди организованные и сознательные. Решение о закрытии театров приведет к усугублению ситуации психологического и социального неблагополучия, которая существует. Введение таких неоправданных ограничений может породить депрессию и ощущение безнадежности среди артистов и зрителей, - считает руководство и сотрудники театра У моста.

Напомним, накануне на заседании оперштаба было принято решение ограничить работу учреждений культуры на две недели. Театры, филармония, культурно-досуговые учреждения, а также государственные организации с 26 октября по 8 ноября будут работать без зрителей. Такие меры власти приняли из-за высокой заболеваемости коронавирусом в последнее время. Однако частные театры, кинотеатры смогут продолжить работу при условии соблюдения санитарных требований Роспотребнадзора.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Пермском крае вновь закроют театры, музеи и другие учреждения культуры

В Минкульте рассказали, сколько будут длиться ограничительные меры (подробнее...)