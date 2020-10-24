В выходные в Перми пройдет рейдовое мероприятие «Опасный водитель»

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В субботу, 24 октября, и в воскресенье, 25 октября, в Перми пройдет рейдовое мероприятие «Опасный водитель».

- Профилактическое мероприятие направлено на выявление и пресечение случаев управления транспортным средством в состоянии опьянения, а также предупреждение дорожно-транспортных происшествий, - сообщили в пресс-службе ГИБДД. Автоинспекторы призывают водителей не садиться за руль в состоянии опьянения и напоминают об административной и уголовной ответственности. О нарушениях необходимо сообщать в дежурную часть по телефонам: 246-79-00; 261-99-99; 102.