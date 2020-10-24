В Пермском крае судебные приставы задержали алиментщика-бегуна

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Житель Пермского края долгое время не платил алименты на своего малолетнего ребенка. Но расплата не заставила себя долго ждать. В один их дней мужчина встретился с судебными приставы у своего подъезда. Встреча была внезапной, но уклонист ни сколько не смутился и ринулся в бега. Как оказалось, замысел должника имел четкую схему. Еще до встречи с приставами он присмотрел место для возможного укрытия — веранду детского сада. Но опавшая листва и изменение погоды сделали свое дело — план провалился.

Недолго думая, мужчина продолжил свой забег. Оторвавшись от них, он постарался замаскироваться под сухими ветками и стал высматривать приставов. Алиментщик рассчитывал, что госслужащие, не обнаружив его, оставят все попытки для розыска. Но не тут то было. Вместо этого один из сотрудников обошел площадку детского сада и заметил должника. Ловко преодолев ограждение, он задержал алиментщика и доставил его в отделение судебных приставов.

- В отношении мужчины возбуждено уголовное дело за неуплату алиментов. У безответственного отца еще есть шанс одуматься и перестать бегать от закона и своего ребенка, — сообщили в пресс-службе УФССП России по Пермскому краю.