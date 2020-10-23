В Перми могут отменить бесплатные пересадки на общественном транспорте

Часть подвижного состава была в Перми обновлена. Фото: Василий Вахрин

Убытки в транспортной отрасли обсуждали на заседании депутатской комиссии по контролю за транспортной реформой. Она вступила в действие, напомним, с 15 июля. В системе бесплатных пересадок стали участвовать все автобусные и трамвайные маршруты, часть подвижного состава была обновлена, изменились конечные пункты и направления маршрутов и стала доступна оплата банковской или транспортной картами.

- Одной из мер увеличения доходов транспортной отрасли администрация Перми предложила рассмотреть возможность изменить правила бесплатных пересадок и предоставлять пассажирам скидку на вторую поездку не 100 %, а 50 %, - сообщает пермская деловая газета Business Class. - Время бесплатной пересадки в таком случае сделают единым для всех маршрутов – 60 минут. Сейчас часовой интервал действует только на отдаленных направлениях, а на большинстве он составляет 40 минут.

По расчетам мэрии, если изменения будут приняты, бюджет получит дополнительно более 400 млн рублей. Эту цифру назвала заместитель главы администрации Перми Людмила Гаджиева.

- При внедрении новой транспортной модели предполагалось, что доля бесплатных пересадок составит 10 %, по факту показатель сейчас 15 %, - выступила она. - И часть пассажиров пользуются бесплатной пересадкой, совершая в действительности две поездки. Например, успевают отвезти ребенка в садик и поехать на работу.

Это предложение вызвало резкое возмущение депутатов, они призвали администрацию города к поиску взвешенного решения.