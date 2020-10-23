Окончены поиски пропавшего в Пермском крае мужчины

В октябре спасатели искали пропавшего мужчину в лесу, но поиски прошли безрезультатно. Фото: Алена ОВЧИННИКОВА

- 90-летний мужчина, пропавший в Пермском крае 8 сентября, найден погибшим, - сообщили волонтеры поискового отряда имени Ирины Бухановой. – Выражаем соболезнования родным и близким. Просьба снять репосты.

Полтора месяца длились поиски 90-летнего пермяка. Напомним, он уехал 8 сентября в 9.15 утра со станции «Пермь-2» на электричке в сторону Верещагино. Вышел мужчина на станции «1358 км», с тех пор его больше никто не видел. Родные подали заявление в полицию.

На поиски пропавшего не раз выходили волонтеры. Они искали мужчину в Карагайском районе, но поиски окончились безрезультатно.