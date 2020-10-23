«Т Плюс» напоминает о недопустимости размещения объектов в охранных зонах теплосетей

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Пермский филиал «Т Плюс» и ООО «Пермская сетевая компания» напоминают о запрете размещения объектов городской инфраструктуры в охранных зонах тепловых сетей. По закону обязательно соблюдение дистанции - 3 метра по обеим сторонам трассы.

Так, в ходе проверки в 2019 году теплоэнергетики выявили в Перми 712 незаконных сооружений в охранных зонах тепловых сетей. Материалы по каждому объекту были направлены в территориальные органы Ростехнадзора и прокуратуру. На основании этих данных ведомства вынесли владельцам «самостроев» предписания об устранении нарушений и ликвидации объектов.

Как показывает статистика, составленная «Т Плюс», наиболее распространенный тип «самостроев» – автомобильные парковки, детские площадки и заборы. Например, в Перми были выявлены детские песочницы и баскетбольная площадка, под которыми располагаются тепломагистрали и тепловые камеры, что является грубым нарушением.

Обо всех фактах незаконного размещения объектов в охранной зоне тепловых сетей жителей Перми и Краснокамска могут сообщать по телефону Центральной диспетчерской службы Пермской сетевой компании: 8 (342) 243-72-99.