- Фото: Василий Вахрин

В дежурную часть Ленинского отдела полиции обратилась 45-летняя пермячка с заявлением о пропаже золотых часов. По ее словам, пока она была в отпуске, из ее квартиры украли золотые часы стоимостью более миллиона рублей.

В ходе осмотра места преступления, стражи порядка не нашли следов взлома. Тогда хозяйка квартиры сообщила, что в ее отсутствие за жильем присматривала соседка, у которой был запасной ключ. Вскоре оперативники задержали нарушителя. Им оказался 22-летний сожитель соседки. Парень признался, что сдал часы в ломбард.

- По факту кражи возбуждено уголовное дело. Ведется следствие - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю