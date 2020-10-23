Как использовать смартфон на всю катушку, не переживая о трафике

Изображение: Билайн

Смартфон — это продолжение наших рук. А с мобильным интернетом его возможности безграничны. Главное, чтобы трафик не «упирался» в кошелек. Если вы в буквальном смысле чувствуете каждый скаченный мегабайт, прочитайте наш короткий гайд о том, какие фишки нужно учесть в тарифе, чтобы мобильный интернет только радовал и не оттягивал при этом бюджет.

Безлимитные мессенджеры

Жизнь без мессенджеров представить уже невозможно. На конец 2019 года 35%* звонков проходили через них. WhatsApp, Skype, Zoom и примкнувший к ним Telegram захватывают всё большую долю в видеозвонках, а это довольно много трафика. Безлимитный мессенджеры — это необходимый минимум, который нужно учитывать в своем тарифе, чтобы общаться с близкими без ограничений.

Единый счет для оплаты и контроль за расходами

Родные главнее всего! Наши мамы и папы не отстают, начинают активно пользоваться всеми благами мобильного интернета. Учатся общаться по видео и высылают в чат свои селфи. Сейчас нам вновь нужно беречь друг друга и сохранять дистанцию. Поэтому важно, чтобы тарифный план наших близких позволял с комфортом пользоваться мобильным интернетом, не думая о расходах. Поддержать их в этом можно, если объединиться в один тариф. Семейные тарифы сокращают расходы: чем больше людей, тем меньше каждый платит за связь в отдельности, и тем проще контролировать услуги.

Картинка: Билайн

Видео без рекламы

Смотреть YouTube по дороге на работу и обратно, за завтраком или ужином — это норма. Только вот надоедают постоянные рекламные ролики. Сейчас можно найти интересные тарифные планы, в которых подписка на YouTube Premium предоставляется бесплатно на определенный промопериод. За это время можно оценить все преимущества открывающихся возможностей: наслаждаться популярными видео, любимой музыкой и мировыми хитами, смотреть детские контент без рекламы, в фоновом режиме и даже офлайн.

Телевизор в руках

Как насчет посмотреть серию любимого сериала перед сном, чтобы никого не разбудить? Или включить документалку про рыб своему котику? Телефон может быть портативным TV, сейчас это еще проще, чем раньше: не нужно выбирать лучшие сервисы, переплачивая за подписки или полночи искать пиратские сайты с рекламой в фильме. Гораздо лучше, чтобы развлекательный контент уже включался вашим сотовым оператором в тариф. Такие предложения можно встретить все чаще. Даже самые бюджетные варианты включают доступ к базовому набору из 20 популярных каналов.

Картинка: Билайн

На нуле, но на связи

Ноль на счету — это недоразумение, которое, если и происходит, то всегда не вовремя. Забегались, забыли пополнить телефон, и вдруг бац — нужно срочно отправить по мессенджеру что-то важное или построить маршрут, как из малознакомого района доехать до дома. Может показаться, что это не про вас, но согласитесь, хотя бы раз вы попадали в такую ситуацию. Намного проще найти тариф, в котором вам не отключат такие необходимые сервисы при нулевом балансе, обращайте на это внимание при его выборе.

Проблема «одной палки»

Ничего не забыли? Конечно же, не менее важно выбрать оператора, который предоставит качественную связь. Билайн в Пермском крае высокими темпами расширял и обновлял инфраструктуру связи. Теперь можно в дороге смотреть фильмы онлайн в HD-качестве, проводить из дома рабочие видеоконференции или учиться удаленно, пользоваться любыми интернет-сервисами. И не переживать, что интернет зависнет в самый не подходящий момент.

Научите близких использовать смартфон по-максимуму и будьте рядом, даже если приходится быть на расстоянии. Линейка тарифов «Близкие люди»** Билайн подойдет для этого по всем пунктам. Выбирайте оптимальные условия и разделите с родными и друзьями один тариф на всех. Общайтесь по видеосвязи с безлимитными мессенджерами, качайте гигабайты видео и сериалов — используйте мобильный интернет без оглядки на трафик. В сеть выходить — не мегабайты считать!

* https://www.the-village.ru/city/news-city/362545-messenger

** при подключении бесплатной услуги «Страховка при нуле» в приложении «Мой Билайн» доступ к WhatsApp, Viber, ICQ, Skype, Яндекс.Карты, Яндекс.Навигатор, Google Карты и Карта Билайн активируется на 24 часа каждый раз, когда на балансе закончатся деньги и номер заблокируется. Полная информация о тарифах и условия предоставления услуг на сайте www.beeline.ru