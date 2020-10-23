Райффайзенбанк: россияне забыли, как выглядят бумажные деньги

Фото: Райффайзенбанк

62% россиян уверены, что помнят изображения на российских купюрах, показал онлайн-опрос в инстаграм-аккаунте Райффайзенбанка. В нем участвовало более 2500 мужчин и женщин (48% vs 52%) преимущественно 25-44 лет.

39% респондентов точно указали, что на 50 рублевой купюре изображен город Санкт-Петербург. 24% полагали, что это Астрахань, 21% — Ярославль (это 1000 руб), 16% — Хабаровск (а это 5000 руб).

Однако лишь меньшинство правильно ответило, сколько лошадей изображено на ста рублях. Только 18% вспомнили, что фасад Большого театра украшает квадрига, запряжённая четвёркой лошадей. А вот купюру в 500 рублей респонденты знают лучше. Большинство (39%) знало, что царь Пётр держит в руке не саблю и не бинокль, а трость. Дерево у часовни на обратной стороне 1000 рублей разглядели и запомнили также всего 18% участников опроса, а вот количество пароходов (он там один) под мостом знало 39% респондентов — это второй по популярности ответ.