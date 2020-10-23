За сутки в Пермском крае умерли 10 человек с коронавирусом

Из больниц Прикамья за сутки выписали 87 человек, дома на карантине 5434 пермяка. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Пермском крае за сутки скончались 10 человек с положительным анализом на коронавирус. По данным Минздрава 5 пациентов скончались от ковида, еще пять от сопутствующих заболеваний.

Напомним, в Пермском крае вчера выявили 144 заболевших коронавирусом. Среди заболевших пятеро детей. Общее число инфицированных в Пермском крае достигло 12 277.

Из больниц Прикамья за сутки выписали 87 человек, дома на карантине 5434 пермяка, на лечении находятся 1604 человка.