Музей-заповедник «Пермь-36» в период ограничений будет работать по обычному расписанию

В музее-заповеднике временно ограничат посещение выставок в помещениях.

С 26 октября по 8 ноября музей-заповедник «Пермь-36» будет работать по обычному расписанию. Там лишь временно ограничат посещение выставок в помещениях.

Напомним, на оперштабе были приняты новые меры по борьбе с коронавирусной инфекцией. Культурные учреждения Прикамья на две недели ограничивают работу со зрителями. Приказ принят Министерством культуры.

Театры, филармония, культурно-досуговые учреждения, а также государственные организации на две недели ограничат работу со зрителями. Работать они будут, но без зрителей в зале.

График работы: вторник - воскресенье 9.00 - 18.00, понедельник - выходной.

Расписание экскурсий: 9.30, 11.30, 14.00, 16.00.