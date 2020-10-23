«Цифры зашкаливают». В Пермском крае 144 заболевших коронавирусом за сутки

В Прикамье более 12 тысяч заболевших коронавирусом с начала пандемии. Фото: Кирилл ВЕРШИНИН

В Прикамье за минувшие сутки коронавирусной инфекцией заболели 144 человека. Роспотребнадзор сообщает, что 74 человека проходят лечение в больницах, 70 – амбулаторно на дому под наблюдением врачей.

Общее число инфицированных в Пермском крае достигло 12 277. Ежесуточный прирост больных - 1,2% – этот показатель позволяет отследить динамику распространения инфекции в регионе. Коэффициент распространения болезни на сегодня - 1,17 (на 22 октября – 1,19).

Из 144 новых заболевших - 54 мужчины, 85 женщин, 5 детей (4 мальчика и 1 девочка). Среди взрослого населения: младше 45 лет – 35 человек, 57 человек в возрасте 45-65, 47 человек старше 65 лет.