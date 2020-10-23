Tele2 провела финал турнира спортсменов-экстремалов Urban Battle

Фото: предоставлено Tele2

Мобильный оператор Tele2 объявляет итоги всероссийских соревнований по уличным видам спорта Urban Battle. Финал прошел в формате онлайн-трансляции одновременно в 8 городах России. В каждом регионе из заявленных команд выбрали лучшую.

Urban Battle объединил в себе состязания всероссийского масштаба и экстремальный тест-драйв 4G-интернета Tele2 в разных городах. Проект стал неординарным событием в спортивной жизни России. Представители разных направлений от ВМХ до скейтбординга и паркура выступали вместе, выполняли сложные трюки во время заезда по родному городу и тестировали качество мобильного интернета Tele2.

Итоговые видеоролики заездов оценивало жюри, в состав которого вошли спортсмены международного уровня: чемпионка России по скейтбордингу Ксения Маричева, член российской Олимпийской сборной по BMX-фристайлу Константин Андреев, роллер мирового уровня Кирилл Галушко, прорайдер и тренер по самокату Александр Баюнов и чемпион мира по трикингу, трюковой хореограф Алексей Доронин. Жюри оценивало технику исполнения, зрелищность и сложность элементов.

В Пермском крае за победу боролись три команды, звание лучших райдеров края и 300 000 рублей получили экстремалы из команды Swaggers. Лучшей командой среди челябинцев стали Динозавры, они катались и тестировали мобильный интернет Tele2 по сложному маршруту: от сквера на ул. Тернопольской до памятника им. И.В. Курчатову.

В Свердловской области за звание лучшей боролись 5 любительских команд. В итоге победителями регионального этапа и приза в 300 000 рублей стали участники команды Grill, а райдеры из Ekbones получили приз зрительских симпатий среди всех команд России и сертификат на 30 000 рублей на покупку спортивной экипировки. Среди екатеринбуржцев есть и лидеры в индивидуальном зачете. Так, в номинации кикскутеринг жюри отметила Темура Тортладзе, он занял второе место. А в категории скейтбординг первую и третью строчку заняли Валерий Доганадзе и Артем Зотов.

Видеоролики финалистов и участников состязаний можно посмотреть на сайте проекта Urban Battle.

Антон Антонов, директор пермского филиала Tele2:

Проект получился живым, динамичным и воодушевляющим, именно таким, каким мы его задумывали. Благодарим всех участников баттла, от души поздравляем победителей, гордимся Пермскими спортсменами и желаем всем преумножать энергию и всегда оставаться на связи, чтобы демонстрировать свой талант широкой публике. Наш мобильный интернет им в этом поможет. На турнире у молодых экстремалов была возможность продемонстрировать свое мастерство на федеральном уровне благодаря нашему 4G. Это зрелищно, интересно созвучно нашим ценностям. Мы очень рады, что турнир состоялся.

Материал предоставлен компанией Tele2