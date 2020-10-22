С приходом холодов в Перми без воды останутся сотни домов на трех десятках улиц

Придется посидеть без воды. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

С наступлением холодов в краевом центре работники городского водоканала стараются успеть отремонтировать водоводы. На некоторых улицах это придется сделать из-за аварий. В итоге в ближайшее время без воды некоторое время придется посидеть жильцам более двух сотен многоэтажек. В компании «Новогор Прикамье» сообщили, где именно и когда отключат водоснабжение.

24 октября, в пятницу, с 9.00 до 19.00 из-за аварии на водоводе отключат воду в домах на улицах Ново-Гайвинская, 82, 90, 92 и Писарева, 1, 1Б, 2, 2А.

24 октября с 9.00 до 19.30 воды не будет в домах на улицах Братская, 137А, 169 и

Казахская, 39, 70/2, 71.

24 октября с 15.00 ровно на сутки отключат воду домах на следующих улицах:

- Архитектора Свиязева, 8, 2А, 10, 11, 12, 17, 18, 18А, 19А, 20, 21, 25, 26, 26А, 30, 32, 35, 36, 37, 39, 39А, 40/1, 40/2, 40/3, 41, 42, 44, 46/1, 46/2, 50/1, 50/2, 52, 58;

- Веры Засулич, 42, 43, 44, 46, 47, 48, 50, 50А, 52, 54, 54А;

- Геологов, 1, 6, 8, 10, 11/1, 11/2, 15, 19, 29, 33;

- Камышловская, 2, 11, 13, 15, 17, 19, 21;

- Карпинского, 67, 69, 71, 73, 75, 75А, 75Б, 77, 77Б, 79, 79А, 81, 83, 83А, 85А, 87, 91А, 93, 96, 97, 97А, 98, 99, 100, 100А, 101, 101А, 101Б, 102, 104, 107, 108, 109, 110А, 112, 112/1, 118, 120, 125, 126;

- Композитора Глинки, 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11А, 13, 15;

- Космонавта Беляева, 8, 59;

- Космонавта Леонова, 43А, 43Б, 45, 47, 47А, 49, 51, 53, 54, 56А, 59, 60, 62, 64, 66, 68, 82;

- Милиционера Власова, 15;

- Норильская, 2А, 6, 7, 8, 9, 9А, 11, 13, 13/1, 13А, 15;

- Разведчиков, 25

- Ремонтная 1-я, 3

- Рязанская, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 17, 19, 19А, 103, 105;

- Самолетная, 48, 50, 54, 56, 60, 60А, 62, 62А;

- Советской Армии, 33/1, 33/2, 101А;

- Сталеваров, 36;

- Сусанина, 3, 4, 5, 6, 8, 9;

- Чердынская, 3, 5, 6, 7А, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18А, 19, 20, 21, 22, 22А, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 34, 36, 38, 38А, 40, 42, 44;

27 октября, во вторник, с 9.00 до 19.00 вода пропадет в кранах в домах на улицах Никулинская, 14 и

Обросова, 43.

27 октября с 9.00 до 19.30 придется посидеть жителям домов на улицах

- Братская, 135, 135А, 137А, 139, 169;

- Казахская, 70, 70/2, 71;

- Узбекская, 53, 55, 61, 74, 76, 86, 90.

29 октября, в четверг, на время устранения протечки воду отключат в домах на улицах Глеба Успенского, 28 и Елькина, 1, 1А, 2, 4А, 6, 8, 8А, 49.