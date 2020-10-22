«Переодевались в форму полицейских». В Перми судили банду похитителей ювелира

Обвиняемые показывали следователям как грабили особняки и похищали людей. Фото: СУ СКР по Пермскому краю.

Невероятная криминальная история произошла в краевом центре Прикамья.

Шестеро бывших осужденных решили создать в Перми банду. Свой промысел они начали в 2014 году: переоделись в форму сотрудников полиции и «обнесли» богатый особняк.

Поймать их долго не могли. Погорели они на глупости. В марте прошлого года похитили предпринимателя и потребовали выкуп - драгоценные камни и ювелирные изделия.

Драгоценности в обмен на свободу они получили, и стали размышлять, как бы их сбыть подороже. Через два месяца один из подельников «вышел» на того самого человека, у которого они похитили камни. И предложил их ему принести на продажу.

Продавцов взяли с поличным. И дальше раскрутили еще не один эпизод преступной деятельности.

- Приговором суда шестерым виновным назначено наказание в виде лишения свободы сроком от 9 до 14 лет колонии строгого режима, - сообщили в СУ СКР по Пермскому краю.