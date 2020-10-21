Администрация Перми и «Девелопмент-Юг» утвердили сроки строительства и характеристики всех социальных объектов в экогороде «Погода»

Сердцем микрогорода станет спортивно-образовательный кластер площадью 28 000 квадратных метров. Фото: «Девелопмент-Юг»

Компания «Девелопмент-Юг» подписала мировое соглашение о продлении сроков договора аренды земельных участков, расположенных в жилом микрорайоне Ива-1 с Администрацией Перми. Срок действия договоров аренды земельных участков продлен до 30 июля 2024 года. Все обязательства, которые застройщик взял на себя ранее, сохранились в полном объеме.

Сердцем микрогорода станет спортивно-образовательный кластер площадью 28 000 квадратных метров. В 2022 году будет построен современный детский сад на 350 мест, в 2023 году появятся новая школа на 1626 мест, учреждение дополнительного образования, культурно-досуговый центр и физкультурно-оздоровительный центр с бассейном.

Фото: «Девелопмент-Юг»

Корпорация «Девелопмент-Юг» будет делать ежеквартальный отчет о ходе строительства социальных объектов в соответствии с планом-графиком и о сумме израсходованных денежных средств.

Алексей Скрипкин, генеральный директор компании «Девелопмент-Юг» в Перми:

– Мы строим семейный экогород на большом участке площадью 40 гектаров и понимаем высокую ответственность перед жителями. Обеспечение современной социальной инфраструктурой – одна из приоритетных задач на ближайшие 3 года. Мы уверены, что построим всю социальную инфраструктуру, поэтому готовы предоставить финансовое обеспечение соразмерное рыночной стоимости объектов.

Напомним, в Перми компания «Девелопмент-Юг» строит уже второй микрорайон в восточной части города. В первом объекте, спортивном микрорайоне «Ива», девелопер построил и безвозмездно передал городу помещения под детский сад, поликлинику и другие социальные объекты.