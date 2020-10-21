В Пермском крае коронавирус за сутки выявили у 132 человек

Коронавирусом в Прикамье заболели еще 132 человека. Фото: архив "КП"

В Пермском крае заболевших коронавирусной инфекцией выявили больше, чем днем ранее. По данным Роспотребнадзора в регионе еще 132 человека заболели COVID-19. Общее число заболевших с начала пандемии достигло 11 994.

Ежесуточный прирост больных составил 1,1% - этот показатель позволяет отследить динамику распространения инфекции в регионе. Коэффициент распространения болезни на сегодня составляет 1,13 (на 20 октября - 1,13)

Скончались за минувшие сутки 9 человек с COVID-19. В больницах на лечении остаются 1604 пациента, выписали 79. На карантине находятся 4958, за сутки эта цифра увеличилась на 381 человека.