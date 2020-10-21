Санаторий Усть-Качка в Прикамье могут перепрофилировать для лечения больных коронавирусом

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- Надо быть готовым к любому развитию событий, - заявил на заседании краевого правительства глава Пермского края Дмитрий Махонин. – Сейчас проводятся переговоры по перепрофилированию профилакториев для лечения больных COVID-19, в частности – санатория-профилактория Усть-Качка.

По его словам, договоренность о переоборудовании под эти цели ведомственной больницы железнодорожников уже достигнута с РАО «РЖД».

Надо обеспечить это учреждение необходимой медицинской аппаратурой, оборудовать боксы, прошу Минздрав ускорить работу в этом направлении, - поставил задачу Дмитрий Махонин. - Со своей стороны, РЖД готово приобрести нужное лабораторное оборудование.