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Общество

Санаторий Усть-Качка в Прикамье могут перепрофилировать для лечения больных коронавирусом

Об этом губернатор Дмитрий Махонин сообщил на заседании правительства
Андрей МАТЛИНАндрей МАТЛИН
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Фото: архив "КП".

Фото: архив "КП".

- Надо быть готовым к любому развитию событий, - заявил на заседании краевого правительства глава Пермского края Дмитрий Махонин. – Сейчас проводятся переговоры по перепрофилированию профилакториев для лечения больных COVID-19, в частности – санатория-профилактория Усть-Качка.

По его словам, договоренность о переоборудовании под эти цели ведомственной больницы железнодорожников уже достигнута с РАО «РЖД».

Надо обеспечить это учреждение необходимой медицинской аппаратурой, оборудовать боксы, прошу Минздрав ускорить работу в этом направлении, - поставил задачу Дмитрий Махонин. - Со своей стороны, РЖД готово приобрести нужное лабораторное оборудование.

Коронавирус в Перми и Пермском крае