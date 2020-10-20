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В Перми прохожие нашли на земле покойника

Он лежал на газоне на улице Коминтерна
Анна Маркова
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В Перми мужчина умер прямо на улице. Фото: https://vk.com/smotri_novosti_perm

В Перми мужчина умер прямо на улице. Фото: https://vk.com/smotri_novosti_perm

В Перми сегодня днем прохожие заметили, как на газоне на улице Коминтерна неподвижно лежит мужчина. Очевидцы в социальных сетях рассказывают, что мужчина ни на что не реагирует, ему вызвали «скорую». Приехавшие на место медики осмотрели его и накрыли простыней, он скончался.

«Может кто-то по одежде узнает его: черные джинсы, куртка плащевка черная, черная фуражка», - написали очевидцы.

В МВД по городу Перми подтвердили факт смерти мужчины, проводится проверка.

Приехавшие на место медики лишь констатировали смерть. Фото: https://vk.com/smotri_novosti_perm

Приехавшие на место медики лишь констатировали смерть. Фото: https://vk.com/smotri_novosti_perm

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