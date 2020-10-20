Появилось видео, как грузовик переехал мужчину в Пермском крае

Водитель сбил пешехода в Кунгуре. Фото: кадр видео https://kungur59.ru

Жуткие кадры появились в сети. Камера видеонаблюдения, расположенная у входа в магазин на улице Свободы, сняла момент ДТП.

Автофургон начинает движение задним ходом, водитель даже делает предупреждающий сигнал, но пожилой человек с палочкой в руке не успевает перейти и попадает под колеса грузовика.

Водитель похоже не сразу понял, что произошло. Ему начали сигналить другие автомобилисты, увидевшие момент трагедии. Мужчина лежит на асфальте и сильно кричит от боли.

Приехавшие на место ДТП медики отвезли пострадавшего в больницу, но травмы пешеход получил серьезные. Позднее он скончался.

- По предварительной информации, водитель нарушил правила дорожного движения, - говорят в ГИБДД по Пермскому краю. - Движение транспортного средства задним ходом разрешается при условии, что этот маневр будет безопасен и не создаст помех другим участникам дорожного движения. По факту ДТП возбуждено уголовное дело «Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека», - сообщают в краевом ГИБДД.