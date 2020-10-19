«Подрядчик определился». Новое здание для Пермской галереи построят за 4 миллиарда 123 миллиона рублей

Эскиз дизайн-проекта: краевое правительство.

В Прикамье определили того, кто будет проектировать и строить новое здание для Пермской галереи. На конкурс была подана одна заявка – от ООО «АСГ Техно Строй». Эта компания и стала победителем. Возвести объект она согласилась за 4 миллиарда 123 миллиона рублей.

За 8 месяцев подрядчик должен спроектировать здание, после этого за 2 года построить и сдать его в эксплуатацию в третьем квартале 2023 года.

Строиться объект будет на улице Советской, 1. Площадь пятиэтажного здания составит более 21 тысячи квадратных метров, что в семь раз больше сегодняшней площади галереи, что позволит разместить многое из того, что сейчас хранится в запасниках.