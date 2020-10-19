«Хочу, чтобы меня судили судом присяжных!». В Прикамье женщина пригласила к себе с сыном в гости брата-убийцу

В ходе следственного эксперимента рецидивист показал, как расправлялся с жертвами. Фото: СУ СКР по Пермскому краю.

В октябре этого года закончился длительный срок заключения у 48-летнего жителя Чайковского. Он стал проводить время в компании своей 53-летней сводной сестры. Время проводил в застольях, к которым присоединялся и его 30-летний племянник.

6 апреля посиделки затянулись допоздна и закончились поножовщиной. Гость взялся за старое – сначала прикончил сына знакомой, потом ее. Тела обнаружили не сразу, убитых хватились родные.

- Обвиняемый взял в руки нож, которым нанес мужчине, а затем его матери неоднократные удары по туловищу и шее, он имеет судимость за аналогичное преступление и отбыл наказание в виде 18 лет лишения свободы, был освобожден в октябре 2019 года, - рассказали в СУ СКР по Пермскому краю. - Тела погибших были обнаружены в квартире родственниками лишь спустя два дня.

- Он нанес женщине и своему племяннику более 60 ножевых ранений, - сообщили в краевой прокуратуре. - Потерпевшие скончались на месте.

Следствие было недолгим, материалы уголовного дела передали в суд. Учитывая биографию обвиняемого, за убийство двух человек ему светит провести остаток жизни в заключении. Пытаясь избежать этого, он заявил ходатайство о рассмотрении уголовного дела судом с участием присяжных заседателей, рассчитывая на снисхождение с их стороны.