«Просто девушка бросила». Пермяк ударил подростка в лицо ногой и отобрал самокат

Мужчина отобрал самокат у ребенка и уехал на нем. Фото: кадр видео ГУ МВД по Пермскому краю.
25-летнему пермяку грозит уголовное наказание. Видео с моментом преступления обнародовали сотрудники ГУВД по Пермскому краю. Ограбление произошло в середине октября, около 22.00 на улице Каменского.
13-летний школьник возвращался на самокате домой. Он катился по аллее, как неожиданно с ним сравнялся мужчина и ударил его ногой по лицу. Мальчик упал. На видео видно, как мужчина хватает самокат и уезжает на нем.
Школьник вернулся домой и рассказал о случившемся родителям. Взрослые вызвали полицейских.
«Со слов подростка стражи порядка составили фоторобот, - рассказали в ГУ МВД по Пермскому краю. - Сотрудники уголовного розыска задержали грабителя по «горячим следам». Подозреваемым оказался житель микрорайона Парковый. Во время обыска у него в квартире полицейские нашли самокат.
Мужчина признался, что был сильно пьян в момент преступления.
«Выпил бутылку водки, а может две», - сказал задержанный. На вопрос следователей: «Зачем это сделал?», - мужчина ответил: «Просто, девушка бросила».
Известно, что пермяк ранее не судим, в январе привлекался к административной ответственности за употребление алкоголя в общественном месте.
- В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье «открытое хищение чужого имущества с применением насилия, не опасного для жизни или здоровья», - сообщает ГУ МВД по Пермскому краю.