«Просто девушка бросила». Пермяк ударил подростка в лицо ногой и отобрал самокат

Мужчина отобрал самокат у ребенка и уехал на нем. Фото: кадр видео ГУ МВД по Пермскому краю.

25-летнему пермяку грозит уголовное наказание. Видео с моментом преступления обнародовали сотрудники ГУВД по Пермскому краю. Ограбление произошло в середине октября, около 22.00 на улице Каменского.

13-летний школьник возвращался на самокате домой. Он катился по аллее, как неожиданно с ним сравнялся мужчина и ударил его ногой по лицу. Мальчик упал. На видео видно, как мужчина хватает самокат и уезжает на нем.

Школьник вернулся домой и рассказал о случившемся родителям. Взрослые вызвали полицейских.

«Со слов подростка стражи порядка составили фоторобот, - рассказали в ГУ МВД по Пермскому краю. - Сотрудники уголовного розыска задержали грабителя по «горячим следам». Подозреваемым оказался житель микрорайона Парковый. Во время обыска у него в квартире полицейские нашли самокат.

Мужчина признался, что был сильно пьян в момент преступления.

«Выпил бутылку водки, а может две», - сказал задержанный. На вопрос следователей: «Зачем это сделал?», - мужчина ответил: «Просто, девушка бросила».

Известно, что пермяк ранее не судим, в январе привлекался к административной ответственности за употребление алкоголя в общественном месте.

- В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье «открытое хищение чужого имущества с применением насилия, не опасного для жизни или здоровья», - сообщает ГУ МВД по Пермскому краю.