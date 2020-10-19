Реальная ставка: Райффайзенбанк представляет новую рекламу

Фото: Райффайзенбанк

Райффайзенбанк и агентство MullenLowe Moscow продолжают серию метафоричных роликов о современном банковском обслуживании, в этот раз обращаясь к собирательному образу обманчивых условий кредитования.

Герой ролика — робкий и немного наивный молодой человек — приходит на свидание вслепую, и вместо 20-летней девушки, с которой он договаривался, встречает экстравагантную взрослую даму. Оказывается, он невнимательно читал ее онлайн-анкету: там было указано, что ей не «двадцать лет», а «от двадцати». Отбросив скромность, герой все же решает откланяться.

«В рекламе рефинансирования банки часто показывают заманчивые промоставки с маленьким, но важным дополнением „от“. И уже непосредственно при оформлении кредита оказывается, что реальная ставка другая, выше обещанной, — рассказывает Михаил Зуров, руководитель отдела маркетинговых коммуникаций Райффайзенбанка. — Нам же хотелось подчеркнуть, что у нас всё иначе: клиенты получают ту ставку рефинансирования, которую видят в рекламе, и могут просто снизить свою финансовую нагрузку без дополнительных условий».

Райффайзенбанк предлагает возможность снизить финансовую нагрузку и консолидировать до пяти кредитов и кредитных карт разных банков по единой для всех заемщиков фиксированной ставке 7,99%. Подробнее можно узнать на сайте.