Фото: краевое правительство.

На аппаратном совещании у губернатора был поднят вопрос об усилении мер по противодействию коронавирусной инфекции. В Пермском крае за последние дни число новых случаев положительных тестов по COVID-19 возрастает, при этом большая часть инфицированных - это жители работоспособного возраста.

Глава региона подчеркнул, что, судя по росту заболеваемости, работодатели и жители Прикамья не полностью понимают уровень ответственности.

- Бездействие дорого стоит, - отметил Дмитрий Махонин. - Важно везде, где это возможно, переводить жителей на удаленный формат работы. Опыт работы в регионе весной показал, что это возможно и приносит эффект по сдерживанию заболеваемости. Если мы сейчас не примем все возможные усилия для разобщения людей и снижения заболеваемости, то у нас есть все шансы вновь уйти на строгую самоизоляцию.

Губернатор Пермского края поручил по этому вопросу организовать совещание с крупнейшими работодателями региона.

Языком цифр

За прошедшие сутки в Прикамье выявлено 127 новых заболевших COVID-19, а с начала пандемии общее число инфицированных в крае составляет 11 734. В регионе ежедневно проводится около 7 тысяч тестов на коронавирус.