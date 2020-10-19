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Губернатор Прикамья: «Есть все шансы вновь уйти на строгую самоизоляцию»

Большая часть заболевших коронавирусом – работоспособного возраста
Анна Маркова
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Махонин Дмитрий Махонин поручил правительству усилить работу по выведению жителей Прикамья на удаленную работу.

Махонин Дмитрий Махонин поручил правительству усилить работу по выведению жителей Прикамья на удаленную работу.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Дмитрий Махонин поручил правительству усилить работу по выведению жителей Прикамья на удаленную работу.

В Прикамье ежедневно растет число новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Большая часть заболевающих - жители работоспособного возраста, около половины - жители старше 60 лет.

- Бездействие дорого стоит, заявил глава региона. - Важно везде, где это возможно, переводить жителей на удаленный формат работы. Опыт региона весной показал, что это возможно и приносит эффект по сдерживанию заболеваемости. Если мы сейчас не примем все возможные усилия для разобщения людей, снижения заболеваемости, то у нас есть все шансы вновь уйти на строгую самоизоляцию, – сказал губернатор и поручил организовать совещание с крупнейшими работодателями региона.

Напомним, 19 октября в Прикамье выявлено 127 новых заболевших COVID-19.

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