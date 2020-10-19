- Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

После смерти жительницы Ильинска у ее родственницы остались банковская карта и сберегательная книжка умершей. Женщина знала, что на карту до сих пор приходит пенсия и решила похитить ее. 8 месяцев она тратила деньги с карты — часть денег она перевела на свой банковский счет через мобильное приложение, остальное — потратила в магазинах. За все это время она потратила более 100 тысяч рублей.

Сотрудники пенсионного фонда и центра социальных выплат поздно узнали о смерти женщины. А когда поняли, что кто-то незаконно распоряжается ее деньгами, обратились с заявлением в полицию. Преступницу задержали, и она во всем раскаялась.

- Суд назначил виновной наказание в виде лишения свободы условно на 1 год с испытательным сроком на 1 год 6 месяцев — сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю. - Кроме того, женщина обязана возместить организациям причиненный материальный ущерб.