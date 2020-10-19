«Переехал грузовик». В Пермском крае мужчина погиб под колесами автомобиля

Автофургон сбил мужчину, от полученных травм он скончался.

В Кунгуре 17 октября в 8.55 произошло ДТП. На парковке возле магазина на улице Свободы 23-летний водитель автофургона «27901» начал движение задним ходом, и сбил 61-летнего мужчину.

- По предварительной информации, водитель нарушил правила дорожного движения, - говорят в ГИБДД по Пермскому краю. - Движение транспортного средства задним ходом разрешается при условии, что этот маневр будет безопасен и не создаст помех другим участникам дорожного движения.

На место ДТП вызвали «скорую», пешехода увезли в больницу. Травмы он получил серьезные, позднее мужчина скончался в медучреждении.

- По факту ДТП возбуждено уголовное дело «Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека», - сообщают в краевом ГИБДД.