Пермяки могут позвонить на «горячую линию» с вопросами об алиментах

Родитель укрывает свои доходы, чтобы не выплачивать алименты, что делать? Задайте вопрос прокурору. Фото: Виктор ЛЕВШАКОВ

21 октября пермяки могут задать вопросы, касающиеся принудительной выплаты алиментов. На них ответят сотрудники прокуратуры Пермского края. Они проведут «горячую линию» с 12.00 до 13.00.

Позвонив на «горячую линию» можно будет узнать, что делать если вы длительное время не получаете деньги на содержание несовершеннолетних детей? Родитель укрывает свои доходы, чтобы не выплачивать алименты? Вы не знаете, на какой вид дохода не может быть обращено взыскание? Направили исполнительный лист для принудительного исполнения работодателю, а служба судебных приставов не контролирует периодические выплаты?

На вопросы о соблюдении законодательства ответит прокурор отдела по надзору за соблюдением прав и свобод граждан управления по надзору за исполнением федерального законодательства прокуратуры Пермского края Максим Сергеевич Ивченков.

Поступившая информация станет поводом для проведения проверок и, при наличии оснований, принятия мер прокурорского реагирования, в том числе привлечения виновных к ответственности.

Позвонить можно по телефону (342) 217-53-36.