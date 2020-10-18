В Перми тесты на коронавирус будут делать в два раза быстрее

Тесты на коронавирус в Перми будут делать в два раза быстрее. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Пермский край поступили две новые установки для тестирования методом ПЦР анализов на коронавирус. Теперь они будут работать в Пермском краевом центре по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями.

Система поможет автоматизировать процесс заготовки проб для проведения анализа на поступивших установках.

Отметим, что в настоящее время в медучреждении пробоподготовкой занимаются вручную лаборанты. Автоматизация работы поможет ускорить процесс и качество тестирования.

«Разумеется, в первую очередь, улучшится качество, потому что автоматизируется процесс пробоподготовки, благодаря этому также существенно повысится количество проводимых анализов. Общее количество исследований на тест-системах «Вектор», в сравнении с ручной пробоподготовкой, возрастет более чем в два раза. Если сегодня мы делаем около 420 анализов в сутки, то теперь сможем делать около 960», – рассказал Евгений Сармометов, главный врач Пермского краевого центра по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями».