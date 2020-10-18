«Скрутил наркоторговца». В Перми прокурор задержал преступника

Прокурор вместе с коллегой скрутили наркоторговца. Фото: Прокуратура Пермского края.

В Перми 16 октября прокурор Ленинского района Перми Андрей Трегубов задержал наркосбытчика. Об этом сообщает ведомство на своей странице в Инстаграм.

«Профессиональная интуиция не подвела прокурорского работника, который сразу обратил внимание на странное поведение злоумышленника. На помощь ему пришел его коллега Никита Чистяков».

Они удерживали преступника до прибытия сотрудников полиции. На месте задержания у мужчины изъято 69 доз наркотического средства приготовленного к сбыту.