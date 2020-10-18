«Побит очередной рекорд». В Пермском крае 125 заболевших коронавирусом за сутки

Общее число заболевших в Пермском крае достигло 11 607. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

По информации Министерства здравоохранения, в Пермском крае за минувшие сутки выявили 125 случаев заболевания коронавирусом. Ежедневно число новых случаев растет, ранее за сутки эта цифра была - 119 человек. Общее число заболевших COVID-19 с начала эпидемии составляет 11 607 человек.

88 человек проходят лечение в больницах, 37 – амбулаторно на дому.

Ежесуточный прирост больных - 1,1% – этот показатель позволяет отследить динамику распространения инфекции в регионе. Коэффициент распространения болезни на сегодня составляет 1,12 (на 17 октября – 1,11).

Из 125 новых заболевших - 61 мужчина, 62 женщины, 2 ребенка (мальчик и девочка). Среди взрослого населения: младше 45 лет – 28 человек, 59 человек в возрасте 45-65, 36 человек старше 65 лет.