«Один погиб, двое в больнице». В Пермском крае произошло лобовое столкновение автомобилей

Авария произошла на дороге Кунгур-Соликамск. Фото: Игорь Петров.

В Пермском крае на трассе Кунгур-Соликамск 18 октября произошла серьезная авария. Примерно в 9.30 со стороны Губахи в Кизел ехал автомобиль «Лада-Гранта». За рулем был 50-летний водитель. Он выехал на встречную полосу и врезался в «Дэу-Матиз». В лобовом столкновении погиб 43-летний водитель «Дэу». Еще два пассажира «Лады» госпитализированы с травмами.

- По факту ДТП проводится проверка, выясняются обстоятельства происшествия, - сообщает ГУ МВД по Пермскому краю.