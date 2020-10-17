В Перми еще одну больницу отдали под больных COVID-19

Фото: permkrai.ru

Семиэтажный корпус Клинической больницы Свердловского района, находящейся на улице Серпуховской, перепрофилировали под лечение пациентов с COVID-19. Об этом сообщили в правительстве Пермского края.

- Принятые меры связаны с потребностью в больничном наблюдении пациентов, поступающих на «скорых» со всего Свердловского района. Это самый густонаселенный район, здесь проживает более 20 процентов жителей Перми, - объяснили в правительстве.

По словам заместителя главного врача Алексея Сливко, подготовка корпуса велась в течение двух недель. За это время разграничили чистую зону и «красную», где проходят лечение пациенты с коронавирусной инфекцией, завезли дополнительное оборудование.

- При поступлении пациентов будет осматривать врач, пройдет исследование на КТ, мазок на коронавирус. Пациентов с подтвержденным COVID-19 разместят на одном этаже, у кого еще нет подтверждения – на другом, чтобы избежать контакта. При этом если тест будет положительным, пациента переведут в «красную» зону», - рассказал Алексей Сливко.

Плановых пациентов будут направлять в городскую клиническую больницу № 2 им. Граля, городскую клиническую больницу № 4 и больницу им. Тверье.