"Плюс 119". В Прикамье поставлен очередной печальный рекорд

Прирост заболевших за минувшие сутки составил 1 процент. Фото: Иван МАКЕЕВ

И вновь печальный рекорд. По данным Роспотребнадзора, в Пермском крае 17 октября выявлено 119 новых случаев заражения COVID-19. Количество больных растет день ото дня. Вчера этот показатель составлял 115 человек.

Таким образом, общее количество подтвержденных случаев заболевания коронавирусной инфекцией в Прикамье – 11 482.

По данным краевого Минздрава, всего за время пандемии 7762 человека выздоровели, 4066 человек изолированы на дому по предписанию главного санитарного врача. Всего проходят лечение 3430 человек (из них 3040 человек с коронавирусом, а также 390 пациентов с ОРВИ, пневмонией, по которым ожидается подтверждение на COVID-19).

Прирост заболевших за минувшие сутки составил 1 процент. За сутки в лабораториях Пермского края проведено 8267 исследований на коронавирусную инфекцию.