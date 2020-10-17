"Если в фейсбук вы смотрите раньше, чем в окно по утрам". Пермяки в соцсетях делятся фотографиями первого снега

Фото: Анна Орлова

Утром в субботу, 17 октября, в Перми выпал первый снег. Крыши и машины стали белыми. В социальных сетях пермяки делятся фотографиями заснеженных улиц со словами: "Если в фейсбук вы смотрите раньше, чем в окно по утрам".

Фото: Ярослав Богдановский

Таким образом, оправдались предупреждения синоптиков. Напомним, на субботу ГИС центр Пермского государственного национального исследовательского университета пообещал выпадение первого снега. Днем температура воздуха в Перми будет +1…+6°, к вечеру возможно прояснение.

Фото: Елена Гилязова

- Ночь на воскресенье ожидается холодной, температура до -2…-7°. По югу края начнутся осадки, которые в ночь на понедельник охватят всю территорию края и будут сопровождаться усилением ветра. Предварительно, в южной части края это будут дожди, а по северу и востоку значительная часть может выпасть в виде мокрого снега, - сообщили синоптики.