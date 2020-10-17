16 пермяков поставляли наркотики в пять регионов России

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Осенью прошлого года пермские полицейские задержали с поличным 43-летнего мужчину, который развозил наркотики по пяти регионам России: Пермскому краю, Удмуртской Республике, Свердловской, Кировской и Оренбургской областям.

- В ходе личного досмотра, обысков в автомобиле обвиняемого и его жилье, а также уже оборудованных тайниках, полицейские изъяли около 2 килограммов наркотических средств и психотропных веществ, которые тот приготовил к сбыту, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД.

Позже следствие установило, что мужчина легализовал около 5,2 миллиона рублей, полученных за торговлю наркотиками.

Всего в группе наркодельцов было 16 человек, в том числе семейная пара с маленьким ребенком. Они регулярно делали закладки с наркотиками. В общей сложности оперативники изъяли у них порядка 10 килограммов запрещенных веществ, среди которых ЛСД, кокаин, МДМА, мефедрон и амфетамин.

43-летний мужчина заключил досудебное соглашение, его дело направлено в суд. В ближайшее время в суд будут направлены дела еще двоих наркодельцов, которые также заключили досудебные соглашения. Расследование дела основной группы близится к завершению.