«Протаранил лодку и скрылся». В Пермском крае погиб мужчина после столкновения катера и лодки

Происшествие случилось в июля на Каме. Фото: архив "КП"

Следователи проводят проверку после происшествия, случившегося в июле на реке Кама. Двое мужчин на самодельной лодке с подвесным лодочным мотором плыли по реке в районе поселка Лысьва. С противоположного берега от поселка на большой скорости двигался катер, который врезался в лодку.

От удара судно перевернулось и находившиеся в ней люди выпали в воду, один из мужчин утонул. Человек, управляющий катером, с места происшествия скрылся, его разыскивают.

- Следственное управление на транспорте Уральского следственного управления СУ СК РФ проводит доследственную проверка по факту столкновения катера с моторной лодкой в акватории реки Кама, - сообщает пресс-служба ведомства. –Разыскивается человек, управляющий катером, опрашиваются очевидцы, потерпевшие, назначена судебно-медицинская экспертиза для установления причины смерти. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.