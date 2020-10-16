«Не поделили дорогу». В ДТП в Перми пострадали две женщины

Автомобили серьезно пострадали в ДТП. Фото: ГУ МВД по Пермскому краю.

Серьезная авария произошла в Мотовилихинском районе Перми в 22.20. На улице Уинская «Фольксваген Джетта», за рулем которого был 55-летний мужчина. На перекрестке с улицей Пушкарская водитель не уступил дорогу «Ладе Гранте». Автомобили столкнулись. Пострадали пассажир иномарки, 59-летняя женщина и пассажир «Лады», 21-летняя девушка, они в больнице.

- В отношении водителя «Фольксваген Джетта» возбуждено дело об административном правонарушении, - сообщает ГУВД по Пермскому краю. - В настоящее время по факту автоаварии проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства происшествия.