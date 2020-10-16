«95% болеют ОРВИ». В Минздраве рассказали, о работе «неотложки» в Пермском крае

За сутки "неотложка" оказывает помощь 7 тысячам жителей региона. Фото: Артем КИЛЬКИН

По информации Министерства здравоохранения Пермского края, за сутки служба неотложной помощи оказывает помощь 7 тысячам жителей региона. Из них около 200 – выездными бригадами медиков Пермской городской клинической поликлиники.

Об работе «неотложки» рассказала завполиклиникой №1 города Перми Светлана Биткова. По ее словам, 95% жителей обращаются в неотложную помощь из-за ОРВИ.

- Произошла перенастройка оказания неотложки на дому. Увеличено количество бригад: сейчас работает 6 машин единовременно. На вызовы ездят как фельдшеры, так и врачи. Они вынужденно работают с двойной нагрузкой: в полном защитном обмундировании, в две смены по 8 часов, – рассказала Светлана Биткова. - Изменилась и работа кабинетов неотложной медицинской помощи. Оборудовано помещение с отдельным входом. Прием пациентов ведется без записи. Жителей принимают врачи в двух кабинетах, в две смены по 8 часов, в каждом кабинете работает по два врача. Пациенты приглашаются на повторный прием только в том случае, если их состояние не угрожает жизни и здоровью окружающих. При малейших подозрениях на коронавирусную инфекцию осмотр осуществляется на дому.