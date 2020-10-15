«Дело насчитывало 26 эпизодов». Суд отправил 27-летнего пермяка в колонию за дерзкое интернет-мошенничество

Видео с задержания: ГУ МВД России по Пермскому краю.

Теперь четыре с половиной года 27-летний пермяк, осужденный за «Мошенничество», проведет в колонии строгого режима. Его уголовное дело насчитывало 26 эпизодов. Свою противоправную деятельность он развернул с лета прошлого года.

- На интернет-площадках осужденный предлагал аренду жилья, либо продавал вездеходы и другую технику по низкой цене, - сообщили подробности в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю. - Фактически же никакого имущества он не имел. При этом с потенциальных покупателей или квартиросъемщиков он требовал предоплату от 10 до 70 тысяч рублей. В качестве гарантии отправлял покупателям фиктивные накладные с поддельными печатями реально существующих фирм. После перевода ему денежных средств переставал выходить на связь с потерпевшими.

Ущерб от его мошеннической деятельности составил полмиллиона рублей. Потерпевшими признаны не только жители Пермского края, но и из других субъектов Российской Федерации.

Ранее пермяк был судим за разбой, угон, кражу и мошенничество. Обвиняемый полностью признал вину. В ходе следствия он содержался под стражей.