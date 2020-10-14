В пермском вузе факультет перевели на дистанционное обучение

Студенты гуманитарного факультета ПНИПУ будут учиться удаленно. Фото: ПНИПУ.

Пермский Политех с 13 октября перевел гуманитарный факультет на дистанционное обучение. Решение принято в связи с осложнением эпидемиологической ситуации.

«Университет продолжает работу в прежнем режиме с соблюдением всех необходимых мер по профилактике распространения новой коронавирусной инфекции», - сообщает пресс-служба вуза.

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