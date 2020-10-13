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Жительница Добрянки приобрела, как ей казалось, нужную в хозяйстве вещь – вибромассажную накидку. Менеджер по продажам устроил целую презентацию и убедил покупательницу, что выложить 149 тысяч рублей за такой товар это большая удача.

Вернувшись с покупкой домой, женщина испробовала приобретение, а затем решила прочитать про купленное в интернете. Там она увидела совсем другие цены. От этих занятий у нее подскочило давление. Тогда она вспомнила, что продавец предупреждал ее только о том, что накидку-вибратор нельзя использовать только тем, у кого кардиостимулятор. А вот про скачки артериального давления он ничего не говорил. И она решила вернуть деньги. А когда продавцы ей в вежливой форме отказали - пошла в суд.

С первой попытки добиться желаемого ей не удалось, Добрянский суд ее иск к ООО «Гермес» не удовлетворил, хотя она и заявляла, что после приобретении и использования накидки-вибратора у нее случился сердечный приступ. Представители продавца сослались на то, что все противопоказания подробно описывались в приложенной инструкции. И точно: в ней было указано, что перед использованием вибромассажной насадки следует обратиться к врачу, в том числе при наличии тяжелой степени гипертонии.

Но вот в краевой инстанции, куда покупательница подала апелляцию, удовлетворили требования женщины.

- Экспертиза установила, что товар, произведенный в Китае, предназначен для применения в медицинских целях, - объяснили в краевом суде. - Однако изделие не включено в Государственный реестр медицинских изделий и организаций и не допущено для свободной реализации на территории РФ, а эту информацию до покупателя не довели. Суд взыскал с ООО «Гермес» в пользу женщины 149 тысяч рублей и оштрафовал ее на 74 тысячи рублей.