В Прикамье районный прокурор вступился за антилоп

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Степные антилопы-сайгаки еще в 2002 году были занесены в международную Красную книгу исчезающих животных. В России они остались только в Калмыкии, Астраханской области и республике Алтай.

В Пермском крае степей нет, разве что реликтовые остатки в Кунгурском районе. Но и там сайгаки не водятся. Тем не менее, прокурор Чернушинского района решил вступиться за этих благородных животных и дошел до краевой судебной инстанции – в Чернушке он понимания не нашел.

- Сотрудники прокуратуры Чернушинского района при мониторинге сети интернет установили, что на одном из сайтов содержится информация об охоте на сайгака, процессе охоты и ее способах, - сообщили в краевом суде. – Районный прокурор обратился в суд Чернушки, но тот не удовлетворил иск должностного лица. Судебная коллегия по административным делам Пермского краевого суда приняла новое решение, которым признала информацию об охоте на сайгаков запрещенной к распространению на территории Российской Федерации.