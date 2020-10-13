В Пермском крае 32 ребенка родились у женщин с коронавирусом

Всего за 6 месяцев работы в этом перепрофилированном учреждении родились 167 детей. Фото: Юлия Лоза

В Пермском крае в апреле был открыт роддом в Краснокамске, в котором размещали пациенток с коронавирусной инфекцией или подозрением на нее. По информации Министерства здравоохранения региона, за 6 месяцев работы в нем прошли лечение 352 женщины.

«У кого-то из них был подтвержден COVID-19, у кого-то было подозрение, кто-то из них проходил как контактный с человеком, у которого подтвержден COVID-19», - сообщили в ведомстве.

Всего за 6 месяцев работы в этом перепрофилированном учреждении родились 167 детей: 32 ребенка от рожениц с подтвержденным COVID-19 и 135 детей от рожениц, у которых не подтвердился COVID-19.