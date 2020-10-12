Для пациентов с коронавирусом в больницах Прикамья за два дня развернули более ста коек

В общей сложности медучреждения Прикамья готовы принять 3167 пациентов с коронавирусом. permkrai.ru

В медицинских учреждениях Пермского края не прекращается подготовка к приему пациентов с COVID-19. На совещании по борьбе с распространением коронавируса в Прикамье и.о.зампреда правительства по вопросам здравоохранения Сергей Никифоров сообщил, что за минувшие выходные было развернуто 100 дополнительных коек в трех больницах региона.

50 койкомест появилось в краевом госпитале ветеранов в Перми. 32 - в филиале Городской клинической больницы в Губахе и еще 20 коек развернули в Городской центральной больнице в городе Чайковский.

В общей сложности медучреждения Прикамья готовы принять 3167 пациентов с коронавирусом.

По данным Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю, заболевшие коронавирусом обнаружены во всех территориях региона. С начала пандемии и на 12 октября общее количество инфицированных составило 10922. В Минздраве отмечают, что мест для лечения пациентов с коронавирусом или внебольничной пневмонией в медучреждениях края достаточно.

«Мы сохраняем резерв для увеличения количества коек, если этого потребует санитарно-эпидемическая обстановка. При этом при подготовке коечного фонда учитываются интересы всех пациентов, которые получают лечение в перепрофилированных под COVID-19 больниц. Тем самым обеспечивается строгий баланс между «ковидными» пациентами и теми, кому требуется стационарная медицинская помощь иного характера», – подчеркнули в министерстве.

Чтобы выделенные для пациентов с коронавирусом палаты не пустовали, а использовались для плановых госпитализаций, глава Пермского края Дмитрий Махонин поручил организовывать дополнительные палаты, только исходя из уровня заболеваемости. Клинический фтизиопульмонологический медицинский центр в Перми и стационар ГКБ № 4 в Кизеле по-прежнему остаются в резерве.

В Минздраве напоминают, что если жители региона будут соблюдать все рекомендации Роспотребнадзора, пользоваться средствами индивидуальной защиты и соблюдать социальную дистанцию, это снизит нагрузку на истему медицинской помощи и каждый больной сможет получить качественное и своевременное лечение.

Также специалисты отмечают, что сейчас наблюдается сезонный рост заболеваемости ОРВИ, и далеко не все пациенты заражены коронавирусом.

Если у вас появились симптомы ОРВИ необходимо вызвать на дом врача по телефону поликлиники, где вы прикреплены, а когда врач придет и проведет осмотр, лечиться согласно его рекомендациям.

Единый телефон неотложной помощи (для жителей Свердловского, Мотовилихинского, Индустриального и Дзержинского районов Перми): +7 (342) 270-09-03.

Также, получить консультацию по лечению респираторных заболеваний можно получить удаленно по единому номеру: +7 (342) 258-07-87. Специалисты колл-центра могут подсказать телефоны для вызова врача, условия, при которых возможна госпитализация, пояснить, с какими симптомами необходимо сдать тест на коронавирус, и ответить на другие актуальные вопросы.