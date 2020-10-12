46 тысяч медиков из Пермского края уже поставили себе прививку от гриппа

95,2% медиков уже поставили себе прививку от гриппа. Фото: пресс-служба администрации губернатора Пермского края.

- Врачи понимают важность прохождения вакцинации от гриппа, уже 95,2% (45,8 тыс.) медиков Пермского края поставили прививки, - отметил глава региона Дмитрий Махонин. - Низкая активность остается у работников сфер ЖКХ, транспорта и общепита. В этих отраслях прививки поставили менее 30% сотрудников. Поручаю профильным министерствам провести работу, разъяснить необходимость вакцинации, жителям ответственно отнестись к своему здоровью и поставить прививку сейчас.

Этой осенью в Прикамье проходит масштабная вакцинация от гриппа. Планируется привить полтора миллиона человек (60% населения). Это связано с распространением коронавирусной инфекции. Грипп, как и коронавирус, опасен осложнениями – пневмониями и протеканием болезни в сложных формах, вплоть до смертельного исхода. А вакцинация поможет предупредить данные осложнения.

На 12 октября иммунизацию от гриппа уже прошли более 566 тыс. прикамцев, в том числе более 160 тыс. детей, более 81 тыс. жителей старше 60 лет.

Поставить бесплатную прививку может себе каждый житель Пермского края. Сделать это можно в поликлинике, к которой он прикреплен или в мобильном пункте (перечень которых регулярно обновляется). Процедура займет не более 10 минут.

Напомним, на днях в Пермский край поступила вторая партия вакцины против гриппа – 314 тыс. доз: 202 тыс. доз для детей, для взрослых – 112 тыс. доз. В настоящее время идет распределение вакцины по медучреждениям региона.

Прививками против пневмококковой инфекции планируется привить не менее 20 тыс. пермяков из групп риска. Их сделают детям первых лет жизни, призывникам, лицам, проживающим в домах социального обслуживания и лицам, имеющим хроническую патологию сердечно-сосудистой или дыхательной системы.

Врачи напоминают, что в сезон подъема заболеваемости необходимо придерживаться здорового образа жизни: соблюдать режим сна и отдыха, сбалансированно питаться, заниматься физкультурой. Регулярно мыть руки и обрабатывать их дезинфицирующим средством, а также максимально избегать мест большого скопления людей и контактов с людьми с признаками ОРВИ.