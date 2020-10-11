В Прикамье разыскивают 37-летнего мужчину в ветровке цвета хаки

Фото: поисковый отряд Регион59 Соликамск.

Волонтеры поискового отряда Регион59 разыскивают 37-летнего Анатолия Владимировича Добрынина.

6 октября он ушёл из своего дома, расположенного по адресу: Соликамск, улица Северная, 84. С тех пор его не могут найти.

Всех, кому известно местонахождение Анатолия Владимировича, просят сообщить по телефонам:

02, 102 - полиция;

112 - ЕДДС;

+7(342)241-36-40 - БРНС г.Пермь;

8-922-31-41-112 - волонтёры;

8-950-47-48-441 - инфорг Екатерина

Просим максимальный репост!

Рост пропавшего - 170-175 сантиметров, он среднего телосложения, волосы черные, глаза карие. Был одет в ветровку цвета хаки, темно-синие штаны, на ногах кроссовки. Особые приметы – нет двух передних зубов, татуировка на пальце левой руки.