«Подрядчик поднажал». В Перми трамвай №5 вернулся на привычный маршрут

Фото: страница в Instagram Дмитрия Самойлова.

В Перми закончили ремонтировать очередной участок улицы Революции. В связи с этим открыли один из перекрестков в центре города и сняли ограничения для движения трамваев и автотранспорта. В частности, вернулся на «привычные рельсы» трамвай-пятерка.

- Как и обещал, открылось полноценное движение на отремонтированном перекрестке Революции и Куйбышева, - сообщил на своей странице в Instagram глава Перми Дмитрий Самойлов. - Трамвай №5 вернулся к своему привычному маршруту. Подрядчик поднажал, и сегодня ещё запустили двустороннее движение на участке от Компроса до Куйбышева.