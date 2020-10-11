В Прикамье на темной автодороге "Лада Гранта" насмерть сбила 60-летнего пешехода

Фото предоставлено очевидцем ДТП.

Вчера вечером отечественная легковушка сбила насмерть пешехода. Трагедия произошла под Соликамском.

- ДТП случилось 10 октября около 19.20 на 6 километре автодороги Соликамск – Красновишерск, - уточнили в ГУ МВД по Пермскому краю. – Водитель автомобиля ВАЗ 2111 сбил 60-летнего пешехода, тот скончался на месте.

В это время уже темнело, но на фотографии, которую передал нам очевидец, видно, что автотрасса в этом месте все-таки освещалась.

- По предварительным данным, погибший пытался перейти дорогу в неположенном месте, - сообщили в полиции.