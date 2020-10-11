Пермь
Еще
Радио
Пермь
Еще
Радио
Пермь
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Происшествия

В Прикамье на темной автодороге "Лада Гранта" насмерть сбила 60-летнего пешехода

Смертельное ДТП произошло под Соликамском
Андрей МАТЛИНАндрей МАТЛИН
КомментироватьОставить комментарий
Фото предоставлено очевидцем ДТП.

Фото предоставлено очевидцем ДТП.

Вчера вечером отечественная легковушка сбила насмерть пешехода. Трагедия произошла под Соликамском.

- ДТП случилось 10 октября около 19.20 на 6 километре автодороги Соликамск – Красновишерск, - уточнили в ГУ МВД по Пермскому краю. – Водитель автомобиля ВАЗ 2111 сбил 60-летнего пешехода, тот скончался на месте.

В это время уже темнело, но на фотографии, которую передал нам очевидец, видно, что автотрасса в этом месте все-таки освещалась.

- По предварительным данным, погибший пытался перейти дорогу в неположенном месте, - сообщили в полиции.

ЧП